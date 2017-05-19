Прибор для работы беспилотников на сверхмалых высотах разработан в РФ

В закладки

Скопировать

Красноярск, 19 мая. Сотрудники Сибирского федерального университета придумали прибор, который практически полностью автоматизирует работу беспилотных летательных аппаратов и существенно повышает их эффективность. Новая разработка ученых избавит операторов от дистанционного управления и позволит производить самостоятельный взлет, посадку аппарата, а также обеспечивать его работу на сверхмалой высоте. О достижения российской науки сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали радиовысотомер для беспилотных летательных аппаратов, который позволит производить полеты на предельно малой высоте — до 10 метров», — поясняют в пресс-службе.

Новый прибор можно будет использовать при аэрофотосьемке и в геологоразведке. Сейчас ведутся переговоры о создании первого опытного экземпляра для проведения испытаний.