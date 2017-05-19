Уголовные дела возбуждены после артобстрела мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ

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Киев, 19 мая. Четыре уголовных дела возбуждены после обстрелов мирного населения Донбасса в мае украинскими силовиками, заявили в главном следственном управлением Следственного комитета Российской Федерации.

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов населения Донбасса украинскими силовиками.

«По данным следствия, 13 и 17 мая 2017 года военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Докучаевске, селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватовского района Донецкой области Украины», — отметили в ведомстве.

В результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения, двое погибли.

«Никто из погибших и пострадавших не принимал участие в вооруженном конфликте», — заметили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ на протяжении последних 24 часов два раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.