Японию взбудоражил китайский беспилотник, запущенный у спорных островов 

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Токио, 19 мая. Китай нарушил суверенитет Японии, запустив беспилотник около спорных островов Сенкаку. Такое заявление сделала министр обороны страны Томоми Инада после экстренного заседания кабинета министров.

Как сообщает NHK, инцидент был зафиксирован 18 мая. По данным японского оборонного ведомства, в акваторию островов Сенкаку зашли четыре китайских корабля. С одного из них был запущен беспилотный летательный аппарат. Японии пришлось направить на его перехват истребитель F-18.

МИД Японии расценил подобные действия китайской стороны как «эскалацию напряженности». Инада же приравняла запуск дрона к «нарушению воздушного пространства» Японии.