В Петербурге 14-летняя гимназистка сбежала из дома, чтобы покончить с собой

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Санкт-Петербург, 19 мая. В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнюю ученицу гимназии, которая накануне ушла из дома и не вернулась. Девочка оставила для матери записку о том, что хочет покончить с собой.

Как стало известно ФАН, вечером 18 мая в полицию обратилась местная жительница, сообщившая об исчезновении дочери, ученицы восьмого класса гимназии Олеси 2002 года рождения. В последний раз девочка выходила на связь в 15.00. Вечером мать вернулась домой и обнаружила записку. Гимназистка написала, что хочет покончить с собой из-за проблем с учителями. Свой телефон она оставила дома.

Ранее школьница из дома не уходила, проблем в поведении у нее на наблюдалось. У девочки карие глаза, рыжие волосы ниже лопаток. Она была одета в розовую куртку, черные джинсы. При себе имела синюю сумку с хрустальным брелком в виде сердечка.