Подросток-инвалид выпал из окна дома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 мая. Несчастный случай произошел в Петербурге: из окна второго этажа выпал 14-летний инвалид. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Как стало известно ФАН, накануне около 05.00 по недосмотру матери 1980 года рождения выпал из окна квартиры дома №29 по улице Верейской подросток 2003 года рождения. Как выяснилось, ребенок имеет заболевание органического поражения центральной нервной системы и по этой причине не учится. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, переломом нижней, верхней медиальных стенок орбиты справа, ушибом легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.