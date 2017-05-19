Россия ежемесячно будет поставлять 60 тыс. тонн пшеницы в Венесуэлу

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Каракас, 19 мая. Россия и Венесуэла договорились о регулярных поставках пшеницы. Ожидается, что в ближайшее время РФ будет экспортировать в Венесуэлу 60 тыс. тонн пшеницы ежемесячно, сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

«Мы готовы, и уже подписаны все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро Россия будет поставлять в Венесуэлу на стабильной основе 60 тыс. тонн пшеницы в месяц, начиная с этого года», — приводит слова Мадуро агентство новостей AVN.

По словам президента, также запланирован запуск пяти российских предприятий по производству грузовиков.

Ранее лидер Венесуэлы во время телефонного разговора рассказал главе России о внутриполитической обстановке в стране и предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Путин пожелал правительству Венесуэлы успехов в нормализации ситуации в стране.