Подросток из Алапаевска погиб, показывая трюк на опоре ЛЭП

В закладки

Скопировать

Екатеринбург, 19 мая. Следователи Свердловской области проводят доследственную проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Школьник получил электротравму, когда пытался показать друзьям трюк на опоре ЛЭП, сообщили источники Федерального агентства новостей.

От полученной травмы подросток скончался на месте. Школьник пытался показать друзьям трюк на опоре ЛЭП. Следователи Свердловской области проводят доследственную проверку по факту его гибели.

Установлено, что трое подростков накануне вечером забрались на опору ЛЭП, чтобы посмотреть на город Алапаевск с высоты. Двое из друзей залезли на высоту около 25 метров, третий находился чуть ниже. В какой-то момент тот, что находился выше, решил похвастаться своими умениями. Завершилось это, увы, трагедией.

«Школьник сказал другу «Смотри, как я могу» и протянул руку к электропроводу. До самого провода он не успел дотронуться, как его поразило электротоком. От удара мальчик упал и погиб на месте», — сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Также следователь будет выяснять, все ли необходимые меры приняли ответственные лица, чтобы исключить доступ на эту опору.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре на конференции Google в США.