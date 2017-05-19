Минэкономразвития России предложило внедрять доступную среду на кладбищах

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Москва, 19 мая. В недрах российского министерства строительства и ЖКХ разработали поправки к законам, предусматривающие внедрение доступной среды на кладбищах.

Как пишут «Известия», в Минэкономразвития в целом одобрили инициативы, однако эксперты посчитали, что получится реализовать не все, что предложили в российском Минстрое.

В МЭР решили ограничиться тем, чтобы сделать доступными для инвалидов и маломобильных групп граждан хотя бы здания, расположенные на территории захоронений.

«На кладбищах должен быть обеспечен доступ к участкам погребений, к колумбариям всех видов; к зданиям администрации, торговли и бытовым зданиям для посетителей, к общественным туалетам; к водоразборным устройствам и чашам для полива и иным объектам», — заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Впрочем, ни в самом законопроекте, ни в комментариях МЭР нет оценки, сколько средств может потребоваться на модернизацию всех российских кладбищ. Более того, пока остается неизвестным и их точное количество.