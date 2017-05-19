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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к правительству уже на следующей неделе. Почему он решил сделать такой шаг именно сейчас и что же будет в Киеве дальше? С экспертами общался корреспондент Федерального агентства новостей.

Со стороны все выглядит будто бы логично: Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года. Соответственно в апреле истек год после его назначения. Иммунитет закончился, значит, нынешний кабмин при желании формально можно отправить в отставку. Тут работает простая схема: отставка премьера и принятие радой резолюции недоверия к правительству внесет за собой отставку всего состава кабмина.

Не так давно Гройсман прямым текстом признавался: правительственная команда нуждается в усилении. При этом он тогда заявлял, что вопрос внесения изменений в состав кабмина не обсуждается. Но вот прошло чуть больше месяца. Что изменилось? Почему Гройсман поменял свою риторику?

«Тут все понятно: Гройсману хочется использовать благоприятную на сегодня ситуацию. Никто его сейчас в отставку отправлять не будет. Гройсман очень хочет, чтобы эта рада не развалилась, чтобы не пришлось идти на досрочные выборы. Потому депутатам придется проголосовать за доверие ему. И он получит год иммунитета. Но хочу напомнить, в декабре 2013 года было вынесено предложение отправить в отставку мое правительство. Но тогда мне выразили доверие. В январе 2014 года снова было выдвинуто аналогичное предложение. И снова депутаты проголосовали за доверие. И тем не менее 28 января я был вынужден уйти в отставку. Поэтому само по себе на Украине не действуют ни нормы конституции, ни нормы права. Действуют только соображения политической целесообразности», — комментирует специально для ФАН экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

Сам же Гройсман в последнее время много говорит. И о том, что не боится ни встреч с депутатами, ни отчета правительства в парламенте, ни потери должности. О том, что не лоббирует определенных людей на должности. «Никого не крышую, никому не назначаю, никого не заставляю писать заявления», — это, если что, почти прямая цитата.

«Тому самому Гройсману, который сейчас получит иммунитет доверия, никто ничего не гарантирует. Изменится политическая ситуация — и полетит тот Гройсман из правительства куда подальше, без всяких отсылок на конституцию. Еще раз подчеркиваю: все зависит от политической целесообразности», — добавляет Николай Азаров.

А вот политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев считает, что депутаты могут и выразить свое недоверие правительству.

«Замена Кабмина может состояться — исключительно для имиджевых целей. Порошенко хочет показать избирателям, что видит: правительство не справляется со своими обязанностями. И заодно попытается его ритуально обновить. Ключевые персонажи его устраивают, это его ключевые назначенцы — вне зависимости от того, какой будет состав министров, курс останется тем же. Будут увеличиваться тарифы, сокращаться социальные льготы, ситуация в экономике останется такой же плачевной», — говорит он.

Но пока премьер-министр Гройсман пытается всячески генерировать хорошие информационные поводы. С фантазией у него и его команды все в порядке. Как писала «Газета. ру», в марте он сообщил, что средняя зарплата в стране составила 255 долларов. Сам по себе это низкий показатель, но премьер на пальцах показывал тенденцию: дескать, в январе и феврале было еще ниже, на несколько сот гривен. А так экономика растет, развивается! То ли еще будет!