Под присмотром Пекина: зачем самолеты США летают над Восточно-Китайским морем

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Пентагон подтвердил информацию о том, что два истребителя Китая Су-30 сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix над водами Восточно-Китайского моря. Об это сообщил официальный представитель ВВС Соединенных Штатов подполковник Лори Ходж. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом об инциденте над Восточно-Китайском море и американо-китайском противостоянии.

По словам Ходжа, американский самолет совершал плановый полет и действовал исключительно в соответствии с международным правом. В настоящий момент военное ведомство США ведет расследование инцидента, однако «первоначальные отчеты ВВС США характеризуют сопровождение как непрофессиональное». Этот вопрос сейчас обсуждается с Пекином по дипломатическим и военным каналам.

Отметим, что, по информации ВВС США, самолеты, которые оснащены оборудованием, позволяющим, в частности, выявлять наличие радиоактивных частиц в воздухе, на регулярной основе совершают полеты над Индийским океаном, Дальним Востоком, Средиземным морем, Бенгальским заливом, полярными районами Земли, а также у побережья Южной Америки и Африки. Стоит заметить, что эти самолеты Соединенные Штаты активно использовали после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как ранее передавала Lenta.ru, 4 мая два американского истребителя пятого поколения F-22 перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет в окрестности Аляски вместе с двумя истребителями Су-35. В свою очередь американские военные похвалили действий пилотов Воздушно-космических сил Российской Федерации, назвав их «профессиональными» и «безопасными».

12 мая министерство обороны РФ сообщило о перехвате российскими истребителями Су-30 американского разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. По американским средствам массовой информации, истребитель ВКС РФ пролетел в шести метрах от самолета ВВС США.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что инцидент с участием китайских истребителей и американского разведывательного самолета в очередной раз напоминает о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион после избрания Трампа президентом США может столкнуться с резким повышением рисков безопасности. Во время своей избирательной кампании Трамп, как и его окружение, жестко высказывался относительно Китая и всей политики предыдущей американской администрации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новый президент США скептически оценивал союзные отношения с Японией и Южной Кореей, а также проблему сотрудничества с Китаем в контексте вопроса независимости Тайваня. Кроме того, Трамп угрожал мерами против китайского импорта и северокорейской ядерной программы.

«Ядерная программа Северной Кореи, обострение противоречий Пекина и Тайбэя и территориальные споры в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях напрямую касаются вопросов безопасности Китая. Поэтому действия американских военных рядом с китайскими территориальными водами, в том числе операции по разведке и «поддержанию свободы мореплавания» вызывают раздражение в Пекине. Из-за этого любое действие США, связанное с вопросами безопасности, китайские военные стараются сопроводить своей активностью, показывая таким образом границы допустимого в их понимании поведения американцев. Незначительные инциденты между ядерными державами столь же серьезно затрагивают фундаментальные вопросы геополитики и будущего международных отношений, как и попытки Пхеньяна по созданию своего ядерного арсенала», — пояснил Простаков.

По мнению военного эксперта, международное право и его перспективы, подъем терроризма, сепаратизма и национализма на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, допустимость использования военной силы, баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отношения США со своими союзниками в этом регионе — все это сейчас может подвергнуться пересмотру. И произойдет это в результате неосторожных действий основных противоборствующих сторон.

«Попытка силового решения возникших проблем безопасности, как и обострение торговых войн, угрожает катастрофическими последствиями. Новый баланс сил в Азии должен быть взвешенно оценен Вашингтоном и Пекином, и на основе этого они должны отказаться от военной и экономической конфронтации, угрожающей всей мировой безопасности. В противном случае конфликт интересов может дорого стоить и США, и Китаю», — резюмировал Сергей Простаков.