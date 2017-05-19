Пушков рассказал, как демократы собираются свалить Трампа

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Демократическая партия США собирается провести импичмент президента Дональда Трампа под надуманным предлогом.



Как сообщил в своем микроблоге в Twitter Пушков, демократы еще во время предвыборной гонки пытались избавиться от Трампа, но это у них не получилось.

«Теперь готовятся свалить его через импичмент под надуманными предлогами», — считает политик.

Напомним, ранее конгрессмен от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент американскому лидеру ради борьбы за «великие идеалы».