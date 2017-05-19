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Политика
Пушков рассказал, как демократы собираются свалить Трампа

Пушков рассказал, как демократы собираются свалить Трампа

8:53  19 Мая 2017
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Пушков рассказал, как демократы собираются завалить Трампа

Москва, 19 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Демократическая партия США собирается провести импичмент президента Дональда Трампа под надуманным предлогом.
 
Как сообщил в своем микроблоге в Twitter Пушков, демократы еще во время предвыборной гонки пытались избавиться от Трампа, но это у них не получилось.

«Теперь готовятся свалить его через импичмент под надуманными предлогами», — считает политик.

Пушков рассказал, как демократы собираются завалить Трампа

Напомним, ранее конгрессмен от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент американскому лидеру ради борьбы за «великие идеалы».

 

#сша #трамп #пушков
Олеся Волкова
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