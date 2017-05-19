Ученые объяснили, что вызывает головную боль

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Москва, 19 мая. Ученые, проведя многочисленные исследования, установили самые распространенные причины, которые ведут к возникновению головных болей.

На первом месте пресловутый стресс. Нервные переживания не остаются без последствий. Нерешенные проблемы, постоянные мысли о них приводят к тому, что организм, не в силах противостоять такой нагрузке, подает человеку знак. Делает он это доступным для него способом.

К головной боли может привести и неграмотный выбор диеты в стремлении похудеть, а также наплевательское отношение к питанию. Нехватка того или иного продукта в рационе приводит к сбою в сложной системе человеческого организма, что тоже откликается болью в голове.

Не советуют врачи и бездумно глотать лекарственные препараты. Далеко не все таблетки рекомендуют совмещать в процессе лечения. Головная боль может стать реакцией на такой неверный подход.

К ней приводит и постоянное напряжение глаз. Современный человек много времени проводит у компьютера. Чтобы предупредить связанную с этим боль, необходимо делать гимнастику для глаз и давать им отдых.