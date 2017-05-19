Россия перенесет посольства в Израиле и Палестине в Иерусалим

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Россия готова перенести посольства в Израиле и Палестине в Западную и Восточную часть Иерусалима. Однако только в том случае, если стороны достигнут успеха в ходе диалога за столом переговоров.

Об этом «Известиям» сообщил достоверный источник в дипломатических кругах РФ, который уточнил, что «Россия сможет говорить о переносе своих диппредставительств после того, как палестино-израильский конфликт будет урегулирован».

Еще одно условие, при котором дипломатические представительства смогут поменять прописку – как минимум какие-то положительные сдвиги в переговорном процессе между Израилем и Палестиной.

Также издание сообщает, что глава МИД Израиля не видит преград для того, что все посольства мира будут перенесены в Иерусалим. Добавим, что полтора месяца назад МИД РФ признал Западный Иерусалим столицей Израиля, при этом Восточный Иерусалим признавался столицей Палестины.