«Голоса в голове» приказали водителю из Нью-Йорка врезаться в пешеходов на Таймс-сквер

В закладки

Скопировать

Трагедия, произошедшая в Нью-Йорке на Таймс-сквер, могла быть заранее спланированным актом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Задержанный водитель Ричард Рохас признался, что слышал «голоса в голове».

Напомним, что 18 мая автомобиль на полной скорости протаранил толпу прохожих. Затем машина встала на два левых колеса, упершись правым бортом в столб. После столкновения с препятствием она загорелась. Правда, оперативно прибывшим на место ЧП пожарным удалось быстро ее потушить. К месту аварии также прибыло несколько бригад скорой помощи, а чуть позже зона происшествия на углу 45-й улицы и Бродвея была оцеплена полицией.

В результате инцидента травмы получили 20 человек, погибла восемнадцатилетняя девушка.

В городе был немедленно введен режим ЧС. На место трагедии прибыли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США был осведомлен о ситуации.

Очевидцы рассказывают, что водитель специально поехал против потока, а затем и вовсе выехал на тротуар, где стал давить пешеходов. Перед тем как врезаться в людей седан красного цвета проехал по встречке семь кварталов.

People are laying on the sidewalks in Times Square, a car seems to have run on the sidewalk. pic.twitter.com/g2efKLfoX8 — gb (@gb__) May 18, 2017

Амерканский телеканал Fox News, сообщил о том, что врезавшийся в толпу Ричард Рохас пытался скрыться от полиции с места ограбления. Водитель находился в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотиков. Ранее его уже задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Также известно, что в 2014 году Рохаса с позором уволили из ВМФ США за сопротивление при аресте.

Позже появились данные медицинского освидетельствования. Согласно им, мужчина давил пешеходов, не находясь в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, версию с наркотиками это не отменило и сейчас ожидается результат теста на них.

Правда, после того, как Рохас признался, что им в момент трагедии управляли «голоса в голове», возникли сомнения в его адекватности.

Кроме того, полиция Нью-Йорка сообщила, что всего неделю назад бывшего военного уже задерживали за угрозу ножом сотруднику нотариальной конторы, а кроме того, его записи в соцсетях также заставили заподозрить его в психической нестабильности.

После трагического инцидента на Таймс-сквер ключевые объекты Нью-Йорка будут взяты под охрану.

«Имеющаяся на данный момент информация не указывает на то, что это мог быть акт терроризма. Мы усиливаем охрану ключевых пунктов города за счет дополнительных антитеррористических подразделений полиции Нью-Йорка. Ради предосторожности полиция усилит патрулирование крупнейших объектов города», — сообщил мэр города Билл де Блазио.

Полиция Нью-Йорка была переведена в режим повышенной готовности. Подобных трагедий не случалось в городе со времени страшных событий 11 сентября 2001 года.

Наезд на пешеходов на Таймс-сквер не мог не вызвать пугающих ассоциаций с терактами в Ницце, Стокгольме и Лондоне, когда террористы на большой скорости врезались в прохожих в популярных у туристов местах. Ответственность за них брали террористы «Исламского государства»*.

Таймс-сквер является одним из самых популярных мест Нью-Йорка. Во время часа пик пик здесь может находится несколько тысяч человек. Инцидент с наездом на пешеходов случился в обеденное время, когда на улице оказалось много сотрудников располагающихся здесь офисов.

WATCH THIS - BREAKING VIDEO: NYPD taking driver from Times Square incident into custody pic.twitter.com/lP0yyfMUZt — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2017

Люди, которые оказались рядом с местом трагедии признавались, что в момент ЧП их охватила паника.

Те, кто в момент наезда на пешеходов оказались в центре, поспешили сообщить в соцсетях, что с ними все хорошо.

«Я работаю на Таймс-сквер и вышла пообедать в тот момент, когда это случилось. Вернулась в офис целой. Надеюсь, никто не пострадал», — написала очевидица случившегося.

Американцы были шокированы произошедшим в сердце Нью-Йорка.

«Если окажется, что в этом инциденте на Таймс-сквер действительно виноват пьяный водитель, а не террорист, меня немного отпустит. Но все равно это трагедия», — пишут они в социальных сетях

Жители США молятся за пострадавших.

«Если вы намеренно давите людей на Таймс-сквер, вы все равно являетесь террористом. Даже несмотря на то, что вы были пьяны вусмерть», — считают они.

И заявляют о том, что Рохаса следует признать террористом.

«Этого парня нужно называть террористом, потому что он совершил террористический акт. И мне плевать, был ли он радикальным исламистом или нет», — поясняют пользователи Twitter.

* Организация запрещена на территории РФ.