Из глубины столетий: деревянную мостовую XVII века обнаружили в Москве

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Москва, 19 мая. Во время ремонта водопровода на Большой Лубянке, за которым вели наблюдение столичные археологи, вскрылась часть старинной деревянной мостовой.

Под толщей почвы, на глубине от одного до двух метров, были обнаружены бревна, ранее служившие покрытием дороги. Ученые говорят, что люди по ним передвигались в XVII-XVIII веках. О находке сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

На срезе грунта хорошо видна вся история дорожного строительства города: поверх бревен уложены булыжники, которыми мостили дороги в более позднем периоде.

Кроме того, археологи смогли добыть множество артефактов: подковы, гвозди, набойки, монеты, которые буду переданы в музеи. Ну а мостовую вновь засыплют, предварительно нанеся на археологическую карту Москвы.