Дворкович: Рабочие места в России будут создаваться за счет стартапов

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Томск, 19 мая. Малые инновационные компании и стартапы обеспечат создание новых рабочих мест в России. Об этом заявил в Томске Аркадий Дворкович на форуме молодых ученых.

«Новые рабочие места и новая стоимость будут создаваться и в России, и во всем мире за счет малых инновационных компаний и стартапов, технологических компаний», — цитирует вице-премьера российского правительства «Российская газета».

При этом Дворкович уточнил, что пока подобных малых предприятий недостаточно, что, в свою очередь, сказывается на медленном экономическом росте. По оценкам вице-премьера, за счет увеличения количества малых инновационных компаний рост ВВП в стране мог бы достигать 4-5 процентов.

