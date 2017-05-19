Мировые эксперты назвали самые безопасные автомобили

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Москва, 19 мая. Система краш-тестов Euro NCAP начиная с 2009 года получила новую систему измерения безопасности автомобилей — в процентах. Тесты Euro NCAP продолжатся в течение всего 2017 года, но уже сейчас Volvo S90/V90 выбился в лидеры.

Оценка безопасности автомобиля происходит по четырем пунктам: безопасность для водителя и взрослого пассажира, для пассажира-ребенка, для пешехода, устройства обеспечения безопасности. С 2009 года итоги приводятся в процентах, где максимальное значение — 100%.

В 2017 году лидером стал Volvo S90/V90. Оценки его эффективности колебались от 76% (защита пассажира-ребенка) до 95% (безопасность переднего пассажира и водителя).

В 2009 году по сумме процентов самым безопасным автомобилем стала Honda Insight. Годом позже топ безопасных авто возглавил BMW 5-Series. Модель впервые в истории краш-тестов получила 100% за устройства обеспечения безопасности. В В 2011 году самую большую сумму процентов набрала модель Chevrolet Aveo.

Впервые в истории Euro NCAP Volvo V40 в 2012 году набрала максимальное количество баллов. В 2013 году ее опередил китайский Qoros 3 Sedan. Он получил больше всего баллов за защиту взрослого пассажира и водителя (95%), сообщает Autonews.

Позднее лучшими в рейтинге становились Mercedes-Benz V-Class, Volvo XC90 и Toyota Prius.