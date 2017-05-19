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Весь мир
В Иране началось голосование на президентских выборах

В Иране началось голосование на президентских выборах

8:11  19 Мая 2017
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В Иране началось голосование на президентских выборах

Тегеран, 19 мая. Сегодня в Иране проходит первый тур выборов президента — второго лица в государстве после духовного руководства.

В выборах участвуют действующий глава светской власти в стране сторонник реформ Хасан Роухани, а также консерваторы экс-генпрокурор Эбрахим Раиси и бывший министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим. Ранее из гонки выбыли первый вице-президент Эсхак Джахангири и бывший министр промышленности Мостафа Хашеми-Таба. Оба кандидата выразили поддержку Роухани.

По сообщению RT, основными претендентами на президентский пост эксперты считают действующего президента Хасана Роухани и Эбрахима Раиси. При этом Раиси, по данным последних опросов, имеет небольшое преимущество.

Алексей Громов
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