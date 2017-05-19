Жители Украины едут в Крым по недействительным документам

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Симферополь, 19 мая. Жители Украины пользуются недействительными документами, чтобы пересечь границу и попасть в Крым. Число таких граждан соседнего государство увеличилось на фоне роста пассажиропотока в целом, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

«Пограничное управление отмечает, что вместе с увеличивающимся пассажиропотоком из Украины в Крым растет и количество недействительных документов, предъявляемых гражданами сопредельного государства в пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Крымские пограничники уточняют, что помарки и дописки в документах недопустимы. Пересечение границы в этом случае невозможно.