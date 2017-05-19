Человек-хамелеон: экс-глава ФБР пытался скрыться от Трампа за занавесками

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Вашингтон, 19 мая. Курьезный случай в отношениях бывшего директора ФБР и президента США имел место быть минувшей зимой.

Через какое время после инаугурации Трампа, новый американский лидер собрал для знакомства руководителей силовых ведомств Соединенных Штатов, в том числе – и тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми.

Впрочем, Коми не хотел идти на прием к Трампу, дабы быть максимально дистанцироваться от нового хозяина Белого дома, но проигнорировать приглашения не мог.

Так получилось, что цвет костюма экс-главы ФБР совпадал с цветом штор в кабинете, и для того, чтобы быть максимально незаметным Джеймс Коми встал на их фоне. И какое-то время уловка работала – Трамп заметил директора бюро только в конце приема.

Напомним, что Коми был отправлен в отставку на прошлой неделе. По мнению президента США, тот не способен максимально эффективно руководить Федеральным бюро расследований.