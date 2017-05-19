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Происшествия
Три человека пострадали при пожаре на конференции Google в США 

Три человека пострадали при пожаре на конференции Google в США 

8:03  19 Мая 2017
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Три человека пострадали при пожаре на конференции Google в США 

Маунтин-Вью (США), 19 мая. На ежегодной конференции компании Google, которая проходила в калифорнийском городе Маунтин-Вью в США, случился пожар. Об этом пишут американские СМИ.

Сообщается как минимум о трех пострадавших. Все они принадлежат к персоналу, работающему на обслуживании мероприятия. Один человек находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи местной клиники. 

Огонь вспыхнул в подсобных помещениях. Источник находился на кухне. Гости и участники конференции не пострадали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняет полиция.

Алексей Громов
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