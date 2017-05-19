Уфологи обнаружили на Марсе раритетный кассовый аппарат

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Лондон, 19 мая. Уфологи ее британского величества, изучая снимки красной планеты, полученные с аппарата Curiosity, разглядели на них …старый кассовый аппарат.

По заявлениям исследователей из команды ArtAlienTV, Марс хранит не одну тайну, скрытую за семью печатями, и очередные фото – тому подтверждение. Как считают британцы, на красной планете есть скрытая от землян жизнь.

Вот именно поэтому к снимкам, получаемым с Марса всегда повышенное внимание. По мнению уфологов, на свежих снимках изображен раритетный кассовый аппарат, который использовали в 40-х годах прошлого века.

К слову ArtAlienTV заявили, что в NASA специально публикуют снимки с красной планеты в плохом качестве, дабы нельзя было рассмотреть, что на них изображено. «Им есть что скрывать», — говорят уфологии.