Россияне в 2017 году не планируют отдых за рубежом

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Москва, 19 мая. Большинство россиян не отдыхали и не планируют отдыхать в текущем году на популярных зарубежных курортах в Турции, Египте, Испании и ОАЭ. Об этом со ссылкой на данные социологического опроса «Левада-центра» сообщают «Известия».

Ни разу не были в Турции 81% россиян. Посещали страну единожды 13% опрошенных, 5% бывали в Турции один или два раза и лишь 1% россиян посещали популярные турецкие курорты более трех раз. Посетить Турцию в этом году собираются 3% опрошенных. Еще 22% не исключили возможности, что когда-нибудь посетят эту страну, 68% респондентов заявили, что не собираются отдыхать в Турции.

Испанию и Кипр не посещали 96% россиян. По 67% опрошенных заявили, что не рассматривают для себя эти направления отдыха.

При этом более половины россиян предпочитают путешествия внутри страны, сообщил изданию вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его данным, только в Сочи отдыхает до 6,5 млн человек. Тогда как на всех курортах Турции даже в лучшие годы отдыхали лишь около 3 млн россиян.