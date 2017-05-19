Спрос на китайские автомобили в России снизился на 16%

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Москва, 19 мая. Эксперты констатируют понижение интереса россиян к китайскому автопрому. За апрель продажи машин, произведенных в Поднебесной, упали на 16%. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты агентства «Автостат».

В прошлом месяце 2,4 тыс российских автовладельцев приобрели китайские машины. Ровно год назад эта цифра была на 16% выше.

Если говорить о данных с начала года, то все еще печальнее. За прошедшие четыре месяца на рынке России реализовано 8 тысяч новеньких авто из Китая, что на 27% ниже, чем за тот же период 2016 года.

Самыми популярными остаются модели производителя Lifan. За ним следуют Chery и Changan.