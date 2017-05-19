Донбасс: ВСУ за сутки 2 раза обстреляли территорию ЛНР
Луганск (ЛНР), 19 мая. Киевские силовики на протяжении последних 24 часов два раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.
Как сообщили в народной милиции ЛНР, в результате очередных нарушений «режима тишины» раненых и погибших среди личного состава и гражданского населения нет, инфраструктуре республике урон не нанесен.
По данным оборонного ведомства, огонь с направления Луганского открывался по окрестностям Калиновки, кроме того с направления Новозвановки был обстрелян район Калинова.
По уточненным данным, ВСУ вели огонь из стрелкового оружия и минометов 120 мм, а также станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.