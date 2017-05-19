В России за статусом самозанятых обратились 40 человек

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Москва, 19 мая. За два месяца действия нормы о налоговых каникулах для нянь, домработниц и репетиторов, с заявлением на получение статуса самозанятых обратились лишь 40 человек. Об этом со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщает «Коммерсантъ».

«Внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось. Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45», — цитирует слова Титова издание.

За два месяца, которые действует норма, заявление на получение статуса самозанятого подали лишь 40 человек, в том числе 27 граждан России и 13 граждан других государств.

По данным издания, патентная система налогообложения, которая позволяет гражданам регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, также не пользуется популярностью. За 2016 год в Москве было приобретено лишь 1,3 патентов для репетиторов, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на предоставление услуг по уборке жилых помещений.