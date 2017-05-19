Полное погружение: МО РФ опубликовало панорамное видео репетиции парада Победы

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Москва, 19 мая. На сайте министерства обороны России опубликовано панорамное видео генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.

Как отмечено в официальном сообщении, «впервые пользователи имеют возможность не просто увидеть генеральную репетицию главного парада страны, но и управлять просмотром, «оглядываясь» по сторонам».

Так, при просмотре видео-записи зритель может самостоятельно выбрать, в какую точку направить «взгляд». К слову, картинка идет от первого лица — с брони БТР-82 и с борта Ми-28Н «Ночной охотник».

Добавим, что видео было снято 7 мая в Москве во время генеральной репетиции парада Победы. Из-за того, что в День Победы в столице РФ стояла непогода, авиацию во время главного парада страны не задействовали.