Volkswagen Passat в России существенно подешевел

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Немецкая компания Volkswagen приняла решение о снижении цены на модель Passat. К такому шагу ее побудила благоприятная обстановка, складывающаяся на российском рынке и растущие показатели продаж. Об этом пишет агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Теперь при покупке флагманской модели будущий автовладелец сможет сэкономить до 200 тысяч рублей. Модель в базовой версии с учетом скидки по трейд-ин обойдется в 1 млн 399 тысяч рублей. Седан Passat Comfortline стоит 1 млн 820 тысяч, Passat Highline — 1 млн 960 тысяч рублей.

Наиболее выгодным сейчас будет приобретение полноприводного универсала Passat Alltrack. Правда, несмотря на самую большую скидку в 200 тысяч рублей, цена за него все равно «кусается» — 2 млн 180 тысяч рублей.