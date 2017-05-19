Провайдерам на заметку: ученые рассказали, как медленный Интернет убивает людей

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Копенгаген, 19 мая. Датские ученые в ходе очередных исследований на тему влияния научно-технического прогресса на здоровье человека, пришли к любопытным выводам по поводу некачественного Интернета.

Как оказалось, медленное соединение с Сетью может привести к серьезным нарушениям здоровья человека, а в крайних случаях даже привести к летальным исходам. Так что провайдерам лучше лишний раз задуматься о качестве предоставляемых услуг.

Дело в том, что при плохом сигнале Интернета во время просмотра видео-контента в моменты «подвиса» пользователь начинает испытывать серьезное эмоциональное напряжение, а ритм сердца учащаться.

Таким образом получается, что при медленном Интернете психика человека постоянно подвергается стрессу, что может отразиться на психико-эмоциональном состоянии, а также привести к заболеваниям.