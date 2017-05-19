Минэкономразвития РФ не поддержал запрет на продажи спиртсодержащих жидкостей

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Москва, 19 мая. Минэкономразвития выступает против запрета на розничную продажу спиртсодержащей непищевой продукции. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщают «Известия».

По данным издания, правительство направило в Минэкономразвития законопроект, в котором предложило наделить власти в регионах полномочиями ограничивать условия и места розничной продажи спиртсодержащей непищевой продукции. Эти полномочия позволят органам госвласти в регионах вводить полный запрет на розничную реализацию такой продукции.

«Учитывая, что вышеперечисленная продукция при ее использовании по назначению не представляет опасности для человека, установление предлагаемых ограничений на продажу такой продукции представляется избыточным», - цитируют слова источника «Известия».

В Минэкономразвития считают, что предсказать последствия реализации предложенного правительством законопроекта сложно. Поскольку инициатива затрагивает широкий спектр различных товаров. В том числе средства личной гигиены, парфюмерно-косметическую и бытовую химию, противообледенительные средства, стеклоомывающие и лакокрасочные материалы.