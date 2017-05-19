Папа Римский осудил использование эмбрионов в медицинских целях

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Рим, 19 мая. Папа Римский Франциск провел аудиенцию, которая была посвящена информированию общества о болезни Хантингтона — неизлечимом на сегодняшний день наследственном заболевании, приводящем к полному распаду личности.

Понтифик оценил труд ученых, пытающихся создать лекарство от подобных генетических болезней, но он категорически осудил использование эмбрионов человека в медицинских целях.

«Мы знаем, что ни одна цель, даже такая благородная, как служение науке, другим людям и обществу, не может оправдать уничтожение человеческих эмбрионов», — сказал он.

Речь понтифика случали медики и ученые. Кроме того, на аудиенцию были приглашены люди, которые страдают от болезни Хантингтона, и члены их семей.