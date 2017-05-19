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Общество
Россия ограничила поставки белорусской «молочки», которая попалась на антибиотиках

Россия ограничила поставки белорусской «молочки», которая попалась на антибиотиках

7:09  19 Мая 2017
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Россия ограничит поставки белорусской «молочки», которая попалась на антибиотиках

Временные ограничения на поставку молочных продуктов из Белоруссии в Россию ввел Россельхознадзор. С 19 мая сухое молоко, сыр и масло ряда белорусских компаний не должны оказаться на торговых прилавках в нашей стране.

«Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) ряда предприятий», — говорится в сообщении ведомства.

В списке предприятий, оказавшихся под ограничениями: «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.

Попались повторно

В продукции этих производителей Россельхознадзор РФ повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Также временные ограничения ведомство вводит на поставки сухой молочной сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в сыворотке.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.

Кроме того ведомство обратилось к Минсельхозу Белоруссии с просьбой о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт молочной продукции в России для ряда предприятий.

«В связи с выявлением в белорусской продукции антибактериальных препаратов синтетического происхождения Россельхознадзор просил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь до завершения проверочных мероприятий и предоставления материалов расследования в Россельхознадзор для последующего их анализа, приостановить ветеринарную сертификацию в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло)», — сообщала пресс-служба надзорного ведомства.

Лукашенко негодует

Россия ограничит поставки белорусской «молочки», которая попалась на антибиотиках

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что претензии к качеству белорусских продуктов не обоснованы, и, выступая за честную конкуренцию на продовольственном рынке, даже призвал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия.

В ведомстве угроз со стороны главы Белоруссии не испугались, заявив, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений.

В Кремле подобные предложения Лукашенко вызвали недоумение.

«Когда нас сегодня упрекают, что у нас продукты питания не те, это уж слишком. Белоруссия – единственная республика, которая сохранила ГОСТы, мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе»,  — рассказал президент Белоруссии о соблюдении качества продуктов на производстве.

При этом он отметил, что требования ужесточили, в том числе, после аварии на Чернобыльской АЭС, от которой пострадала и Белоруссия.

«Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют»,  — подчеркнул он.

Глава Белоруссии также прокомментировал свою бурную реакцию на решение Россельхознадзора.

«Когда вы слышите мою резкую реакцию, это не потому, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что модернизация АПК нам слишком дорого стоило»,  — пояснил он.

Белорусский президент заявил о том, что решения российского ведомства это «подножки» и высказал недоумение – для чего тогда Россия и Белоруссия создали единый рынок.

«Если белорусская продукция не нужна на российском рынке, то республика переориентирует экспортные потоки, например, произведет сухое молоко и поставит его в Китай, страны Латинской Америки и Африки», — добавил он.

А если Россия заинтересована в белорусской продукции, считает Лукашенко, то должна не мешать и честно конкурировать на рынке.

«Тогда не мешайте торговать. А если с кем-то конкурируем, тогда надо честно, искренне конкурировать – у нас свободный рынок»,  — заявил он.

#россия #белоруссия #лукашенко #россельхознадзор
Павел Романов
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