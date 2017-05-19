Россия ограничила поставки белорусской «молочки», которая попалась на антибиотиках
Временные ограничения на поставку молочных продуктов из Белоруссии в Россию ввел Россельхознадзор. С 19 мая сухое молоко, сыр и масло ряда белорусских компаний не должны оказаться на торговых прилавках в нашей стране.
«Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) ряда предприятий», — говорится в сообщении ведомства.
В списке предприятий, оказавшихся под ограничениями: «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.
Попались повторно
В продукции этих производителей Россельхознадзор РФ повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.
Также временные ограничения ведомство вводит на поставки сухой молочной сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в сыворотке.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.
Кроме того ведомство обратилось к Минсельхозу Белоруссии с просьбой о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт молочной продукции в России для ряда предприятий.
«В связи с выявлением в белорусской продукции антибактериальных препаратов синтетического происхождения Россельхознадзор просил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь до завершения проверочных мероприятий и предоставления материалов расследования в Россельхознадзор для последующего их анализа, приостановить ветеринарную сертификацию в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло)», — сообщала пресс-служба надзорного ведомства.
Лукашенко негодует
А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что претензии к качеству белорусских продуктов не обоснованы, и, выступая за честную конкуренцию на продовольственном рынке, даже призвал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия.
В ведомстве угроз со стороны главы Белоруссии не испугались, заявив, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений.
В Кремле подобные предложения Лукашенко вызвали недоумение.
«Когда нас сегодня упрекают, что у нас продукты питания не те, это уж слишком. Белоруссия – единственная республика, которая сохранила ГОСТы, мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе», — рассказал президент Белоруссии о соблюдении качества продуктов на производстве.
При этом он отметил, что требования ужесточили, в том числе, после аварии на Чернобыльской АЭС, от которой пострадала и Белоруссия.
«Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют», — подчеркнул он.
Глава Белоруссии также прокомментировал свою бурную реакцию на решение Россельхознадзора.
«Когда вы слышите мою резкую реакцию, это не потому, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что модернизация АПК нам слишком дорого стоило», — пояснил он.
Белорусский президент заявил о том, что решения российского ведомства это «подножки» и высказал недоумение – для чего тогда Россия и Белоруссия создали единый рынок.
«Если белорусская продукция не нужна на российском рынке, то республика переориентирует экспортные потоки, например, произведет сухое молоко и поставит его в Китай, страны Латинской Америки и Африки», — добавил он.
А если Россия заинтересована в белорусской продукции, считает Лукашенко, то должна не мешать и честно конкурировать на рынке.
«Тогда не мешайте торговать. А если с кем-то конкурируем, тогда надо честно, искренне конкурировать – у нас свободный рынок», — заявил он.