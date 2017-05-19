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Украина
СНБО пообещал не наказывать украинцев за обход блокировки российских сайтов

СНБО пообещал не наказывать украинцев за обход блокировки российских сайтов

7:00  19 Мая 2017
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СНБО пообещал не наказывать украинцев за обход блокировки российских сайтов

Киев, 19 мая. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не будет наказывать граждан Украины, которые будут обходить блокировку закрытых в незалежной российских сайтов.

Как сообщает «Газета.ru», практически благословил граждан страны руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров в эфире местных телеканалов.

«Даже если какой-то пользователь обойдет запрет, а сейчас уже есть много решений, как обойти, то пользуйтесь – украинцы никоим образом не будут за это караться», — заявил Петров в эфире «1+1».

Напомним, что на днях на Украине вступил в силу указ Порошенко о расширении и продлении антироссийских санкций, который, в том числе, закрыл на территории страны соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Алексей Громов
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