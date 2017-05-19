Рыбаки просят власти России легализовать продажу улова

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Российские рыбаки-любители обратились к властям с призывом легализовать продажу выловленной ими рыбы.

Как пишут «Известия», с такой инициативой к депутатам нижней палаты парламента России обратились парламентарии регионального законодательного органа Мурманской области.

Дело в том, что, как бы парадоксально это не звучало, российские рыбаки, которые занимаются выловом рыбы не на профессиональной основе, не имеют права продавать свою добычу. По крайней мере, не имеют права официально и легально.

По мнению региональных депутатов, для жителей некоторых субъектов РФ порой вылов рыбы является чуть ли не единственной возможностью заработать средства для существования.

Как пояснили изданию в Федеральном агентстве по рыболовству, менять законодательство и разрешить продажу любительского улова в ведомстве не намерены, ввиду того, что это «может привести к формированию сложно контролируемого рынка оборота рыбной продукции».