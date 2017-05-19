Россияне получат возможность подать в суд через сайт госуслуг

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Москва, 19 мая. Россияне смогут подавать иски в суд из личного кабинета на портале госуслуг. Судебный департамент при Верховном суде России и Минэкономразвития подготовят необходимые изменения в законодательство.

В 2017 году вступили в действие поправки в Уголовный, Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы и Кодекс административного судопроизводства. В частности, теперь иск можно пожать в суд на бумажном носителе или в электронном виде на сайте суда.

Как сообщают «Известия», подкомиссия по ИТ поручила Минкомсвязи и Судебному департаменту при Верховном суде подготовить изменения в законодательстве.

По мнению юриста BMS Law Firm Владимира Шалаева, подача документов через единый портал упростит процесс их отправки и приема.