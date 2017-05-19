Безымянная картина Жан-Мишеля Баския продана за $110,5 млн

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Нью-Йорк, 19 мая. Картина американского художника Жан-Мишеля Баския продана на аукционе за 110,5 млн долларов. Об этом сообщает проводивший торги Sotheby’s.

Проданная за рекордную сумму безымянная картина написана в 1982 год. На огромном полотне изображена черная голова на голубом фоне.

Уроженец Бруклина Жан-Мишель Баския начинал как рисовавший граффити уличный художник, но прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Баския скончался в 1988 году от передозировки наркотиками. В тот момент ему было 27 лет.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила о продаже на торгах в аукционном доме Christie's за 51,8 млн долларов триптиха Фрэнсиса Бэкона «Три этюда Джорджа Дайера».