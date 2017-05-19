В закладки

Скопировать

Сирия, 19 мая. Армия правительства Сирии продолжит продвижение к Аль-Танфу, но уже с другого фланга, в провинции Даръа смертник подорвался в штаб-квартире ССА**, убив нескольких полевых командиров. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): как минимум шесть солдат правительственной армии погибли в результате авиаудара ВВС коалиции по конвою. САА продолжит продвижение к Аль-Танфу, но уже с другого фланга. Армия правительства Сирии вернула контроль над всей деревней Акариб, где боевики устроили резню.

«Исламское государство»: террорист-смертник проник в штаб-квартиру ССА и взорвал себя в провинции Даръа. Боевики «Исламского государства»* устроили резню в деревне Акариб к северо-востоку от города Ас-Саламия, убив более 50 человек. В Мосуле террористы минируют дома мирных жителей, чтобы те не смогли бежать с их территорий.

Провинция Дамаск

Иранские шиитские группировки в городе Дамаск объединились в одну группировку под названием «Лива Зульфикар». Главным командиром стал Хайдар Абу Шахад аль-Жбури; главный штаб группировки находится в районе Аль-Сайида Зайнаб в Дамаске.

Идут переговоры по выводу боевиков из районов Аль-Кадам, Ассали, Аль-Жура и Бор Саид.

Боевики «Тахрир аш-Шам» создали новую группировку «Джейш Аш-Шам», целью которой станет атака на город Дамаск.

Боевики «Файлак аль-Рахман» освободили девять сотрудников скорой помощи, ранее арестованных на шоссе Мисраба – Хаммурия в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в деревне Маскана на востоке провинции.

Провинция Хомс

Официальный представитель США заявил, что конвой армии правительства Сирии не ответил на многочисленные запросы, предупреждающие о критическом приближении к коалиционным войскам у населенного пункта Танф.

В результате авиаудара ВВС коалиции по конвою правительственной армии погибли по меньшей мере шесть человек, трое получили ранения.

Несмотря на атаку ВВС коалиции, армия правительства Сирии продолжит продвижение к Аль-Танфу, но уже с другого фланга. Конвои будут круглосуточно сопровождать самолеты ВВС Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

Палестинская «Лива Аль-Кудс» присоединилась к сирийской армии для наступления на позиции террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, сообщается в Twitter.

По словам командира ССА, коалиция постарается атаковать террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, координируясь с SDF****, а также постарается предотвратить попытки армии правительства Сирии продвинуться к городу.

Провинция Даръа

Мощный взрыв прогремел в городе Нава. Согласно источникам, террорист-смертник «Исламского государства» проник в штаб-квартиру ССА и взорвал себя, убив нескольких командиров боевиков, передает Аlmasdarnews.

Провинция Идлиб

По информации Farsnews, произошло несколько стычек между неизвестными вооруженным людьми и боевиками HTS в деревни Санджар в районе города Маарет Нуман.

Сирийские оппозиционные группировки (в том числе «Файлак аль-Шам»), которые присутствовали на заседаниях в Астане, вышли из женевских переговоров.

Провинция Ракка

Три мирных жителя погибли в результате взрыва мины на ферме Аль-Рашид к северо-западу от города Ракка.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» атаковали армию правительства Сирии на участке трассы Алеппо – Хама между населенными пунктами Шейх Хиляль и Итрия.

Террористы «Исламского государства» устроили резню в деревне Акариб к северо-востоку от города Ас-Саламия; погибли по меньшей мере 52 мирных жителя, в том числе 12 детей. На данный момент армия правительства Сирии вернула контроль над всей деревней, организовав контратаку. В ходе операции по освобождению деревни было уничтожено 30 террористов «Исламского государства».

Провинция Эс-Сувейда

Армия правительства Сирии продвинулась на 50 километров к востоку от деревни Рашейда в восточной части провинции.

Army advanced 50 km east of Rusheideh against zionists backed militants https://t.co/LzJO3qgEhq pic.twitter.com/r8ca8N2NuK — watanisy (@watanisy) May 18, 2017

Ирак

Террористы «Исламского государства» минируют дома мирных жителей в Мосуле, чтобы те не смогли бежать с их территорий, передает Almasdarnews.

* Организация запрещена на территории РФ.