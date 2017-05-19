Сирия: Дамаск хочет получить от курдов столицу ИГ

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Ракка (Сирия), 19 мая. В официальном Дамаске ожидают, что после освобождения от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ* Ракки, курды, которые ведут наступление на город, передадут его властям Сирии.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в парламенте САР. В частности такую возможность не исключает член комитета по международным делам парламента Саджи Таама.

«Случаи, когда Сирийские демократические силы (СДС), состоящие преимущественно из курдов, освобождали те или иные районы, а затем передавали их под контроль властей в Дамаске, уже неоднократно имели место», — заявил депутат.

Кроме того, как заявил парламентарий, официальные власти воспринимают СДС как наиболее конструктивное из всех оппозиционных объединений, действующих на территории САР.

Напомним, что Сирийские демократические силы объявили о начале операции по освобождению Ракки, получившей название «Гнев Евфрата» в начале ноября прошлого года.

* Организация запрещена на территории РФ.