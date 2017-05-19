Российский мед защитят от антибиотиков

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Москва, 19 мая. Минсельхоз поддержал идею запрета антибиотиков в меде и собирается предложить внести соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза.

Ведомство поддержало идею Роскачества о введении нормирования остаточных количеств антибиотиков в меде, сообщается в письме директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева заместителю руководителя АНО «Роскачество» Елене Саратцевой.

Как сообщают «Известия», речь идет о двух группах антибиотиков — метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах. Роскачество обнаружило их содержание в 34 образцах российского меда из исследованных 70.

Член правления «Руспродсоюза» Дмитрий Галаганов пояснил, что антибиотик пчелам дают во избежание болезней. Однако зачастую препараты применяют неправильно: их можно давать только в определенный период, когда пчелы не делают мед. Но фермерам этого никто не разъясняет и никто не контролирует.