Парламент Греции высказался за меры жесткой экономии

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Афины, 19 мая. Парламент Греции проголосовал за введение новых мер жесткой экономии. Об этом сообщает ABC News.

Голосование прошло в преддверии намеченного на 22 мая заседания Еврокомиссии. За жесткие меры экономии проголосовали 153 депутата, входящих в блок Коалиции радикальных левых сил и партии «Независимые греки».

Издание отмечает, что принятия жестких мер экономии в стране требовали кредиторы. Согласно одобренному парламентом закону в Греции с 2019 года сократятся размеры зарплат, пенсий и социальных пособий, и повысятся налоги. Кроме того, меры жесткой экономии допускают коллективные увольнения служащих.