Пошли вразнос: в Совфеде прокомментировали удар коалиции по конвою САА в Сирии

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Удар, который нанесла по проправительственным отрядам в Сирии коалиция во главе с США, мог привести к жертвам. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования США Джош Джейкс.

«Я полагаю, что жертвы есть. Но я у меня нет полной оценки потерь проправительственных сил в результате удара на данный момент. Мы все еще выясняем это»,— заявил он.

Коалиция во главе с США нанесла свой удар в ответ на наступление сторонников Дамаска на силы оппозиции, которую поддерживают американцы. Это произошло в районе Танфа в пределах установленной зоны деэскалации.

При этом ряд СМИ, ссылаясь на источник в коалиции, сообщили о том, что от проправительственных сил неоднократно требовали сменить курс и лишь затем нанесли удар.

«После неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы, прежде чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование», — сообщает источник.

А представитель Пентагона заявил, что «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции».

Известно, что под бомбардировку попала автоколонна, которая направлялась к военной базе Танф в южной провинции Дейр-Зор, где базируются силы американского спецназа.

Информационное агентство Рейтер сообщает, что авиаудар был нанесен после столкновений повстанцев с проправительственными войсками на шоссе Дамаск-Багдад, в 27 километрах от базы Танф.

По данным агентства Associated Press, США пока не располагают сведениями о том, могли ли быть военные правительственной армии Сирии в составе колонны, по которой нанесен удар.

Но при этом в заявлении коалиции, возглавляемой США говорится, что силы, поддерживающие режим законного президента САР Башара Асада, представляют угрозу для США и их союзников в Сирии.

В Совете Федерации РФ отреагировали на удар армии США и их союзников по проправительственным войскам САР. Сенатор Франц Клинцевич, комментируя действия коалиции, возглавляемой США в Сирии заявил, что она «похоже, пошла в полный разнос».

«Я не думаю, что приказ об ударе по сирийским правительственным войскам отдал лично Дональд Трампа. Ему сейчас просто не то этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке», — считает он.

Сенатор отметил, что в Сирии настал напряженный момент.

«Сейчас могут, что называется, быть обрублены концы, которые потом будет крайне сложно связать. Безвременье в США — это худшее, что лично я представляю себе на сегодняшний день», — сказал он.

С 2014 года армия США и союзников США проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков ИГИЛ* и поддерживают вооруженную сирийскую оппозицию. При этом коалиция во главе с США действует на территории САР без согласия законного правительства страны, в том числе президента республики Башара Асада.

Напомним, что в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Американский президент Дональд Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Штаты возложили на Дамаск.

При этом в Вашингтоне не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.

Президент САР Башар Асад отрицает причастность правительства республики к инциденту и заявляет о том, что химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было — это провокация.

По его словам, она нужна была для того, чтобы оправдать удар по авиабазе «Шайрат».

«Они атаковали все склады, но никакого газа не распространилось на территории аэродрома. Никто из наших офицеров или военного персонала не пострадал ни от какого газа. Поэтому мы полагаем, что никакой газовой атаки не было, как и хранилищ газа, это все была провокация только для оправдания атаки на Шайрат. Вот что случилось»,— пояснил президент Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал авиаудар по сирийской авиабазе «актом агрессии», которая была осуществлена «под надуманным предлогом».

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ракетный удар территории САР стал грубым нарушением международного права.

«Они не имели ни военного, ни политического смысла, я имею в виду все удары. Они ни к чему не привели», — заявила она.

* Организация запрещена на территории РФ.