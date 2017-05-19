Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Какая боль: Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по России

Какая боль: Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по России

6:13  19 Мая 2017
293

Какая боль: Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по России

Вашингтон, 19 мая. «Ужасной болью» для Соединенных Штатов назвал Дональд Трамп назначение специального прокурора «по России».

Как пишет «Газета.ru», таким образом американский лидер на обеде с представителями СМИ охарактеризовал назначение спецпрокурора, в обязанности которого будет входить расследование якобы вмешательства Кремля в ход выборов президента США осенью прошлого года.

«Я считаю, что это ужасно больно для нашей страны, потому что это показывает, что мы разделенная, смешанная, не объединенная страна», — заявил буквально следующее Трамп собравшимся журналистам.

По мнению хозяина Белого дома, назначение спецпрокурора «по России» не что иное, как «величайшая в истории Штатов охота на ведьм», а также попытки демократов оправдать свой провал на выборах.

#дональд трамп
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть