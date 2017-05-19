Какая боль: Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по России
Вашингтон, 19 мая. «Ужасной болью» для Соединенных Штатов назвал Дональд Трамп назначение специального прокурора «по России».
Как пишет «Газета.ru», таким образом американский лидер на обеде с представителями СМИ охарактеризовал назначение спецпрокурора, в обязанности которого будет входить расследование якобы вмешательства Кремля в ход выборов президента США осенью прошлого года.
«Я считаю, что это ужасно больно для нашей страны, потому что это показывает, что мы разделенная, смешанная, не объединенная страна», — заявил буквально следующее Трамп собравшимся журналистам.
По мнению хозяина Белого дома, назначение спецпрокурора «по России» не что иное, как «величайшая в истории Штатов охота на ведьм», а также попытки демократов оправдать свой провал на выборах.