Какая боль: Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по России

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Вашингтон, 19 мая. «Ужасной болью» для Соединенных Штатов назвал Дональд Трамп назначение специального прокурора «по России».

Как пишет «Газета.ru», таким образом американский лидер на обеде с представителями СМИ охарактеризовал назначение спецпрокурора, в обязанности которого будет входить расследование якобы вмешательства Кремля в ход выборов президента США осенью прошлого года.

«Я считаю, что это ужасно больно для нашей страны, потому что это показывает, что мы разделенная, смешанная, не объединенная страна», — заявил буквально следующее Трамп собравшимся журналистам.

По мнению хозяина Белого дома, назначение спецпрокурора «по России» не что иное, как «величайшая в истории Штатов охота на ведьм», а также попытки демократов оправдать свой провал на выборах.