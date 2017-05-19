Заправиться с ветерком: Renault испытал систему зарядки электромобилей на ходу
Париж, 19 мая. Компании Renault совместно с компаниями Chargemaster и Qualcomm тестирует систему зарядки электромобилей, которая позволяет пополнять заряд аккумуляторов при движении со скоростью до 60 км/ч.
Как сообщает Autocar, технологию опробовали на тестовом треке Fabric на юге Парижа на электрокарах Renault Kangoo ZE. Она основана на беспроводной зарядной системе Halo от американской технической компании Qualcomm, которая используется для зарядки автомобиля BMW i8 Formula E.
«Динамическая зарядка» способна заряжать электромобиль до 20 кВт при скоростях движения на шоссе — это всего лишь на 2 кВт меньше, чем у обычного устройства.
Во время дальнейших испытаний во Франции специалисты оценят безопасную работу и эффективность передачи энергии.
По словам Эрика Фонтейна, директора программы электромобилей Renault, их инженеры тесно сотрудничали с Qualcomm Technologies. По его мнению, «динамическая зарядка» позволит повысить удобство использования электромобилей и сделать их доступными для всех.