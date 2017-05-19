Трамп раскрыл имя главного претендента на пост директора ФБР
Вашингтон, 19 мая. Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает Джо Либермана основным претендентом на пост главы ФБР. Об этом президент США сообщил журналистам во время совместной пресс-конференции с главой Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, что ключевым претендентом на должность главы ФБР рассматривается экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либермана. При этом президент США не стал распространяться о предстоящем назначении, заявив, что в скором времени официально назовет имя будущего директора ФБР.
Напомним, предыдущего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми Трамп отправил в отставку 10 мая по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса.