Трамп раскрыл имя главного претендента на пост директора ФБР

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Вашингтон, 19 мая. Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает Джо Либермана основным претендентом на пост главы ФБР. Об этом президент США сообщил журналистам во время совместной пресс-конференции с главой Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, что ключевым претендентом на должность главы ФБР рассматривается экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либермана. При этом президент США не стал распространяться о предстоящем назначении, заявив, что в скором времени официально назовет имя будущего директора ФБР.

Напомним, предыдущего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми Трамп отправил в отставку 10 мая по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса.