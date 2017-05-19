Китайские ВВС перехватили военный самолет США

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Пекин, 19 мая. Два самолета ВВС Поднебесной совершили перехват военного самолета Соединенных Штатов.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на американский телеканал NBC, китайские истребители перехватили самолет ВВС США WC-135 Constant Phoenix в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

К слову, по заявлениям военных Соединенных Штатов, экипаж самолета не нарушал никаких законов и проводил полет, полностью действуя в рамках международного законодательства.

Самолет WC-135, цель которого — сбор образцов атмосферы на предмет обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил плановый рабочий полет. В настоящее время США с КНР решают вопрос по данному инциденту.