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Китайские ВВС перехватили военный самолет США

Китайские ВВС перехватили военный самолет США

6:00  19 Мая 2017
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Китайские ВВС перехватили военный самолет США

Пекин, 19 мая. Два самолета ВВС Поднебесной совершили перехват военного самолета Соединенных Штатов.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на американский телеканал NBC, китайские истребители перехватили самолет ВВС США WC-135 Constant Phoenix в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

К слову, по заявлениям военных Соединенных Штатов, экипаж самолета не нарушал никаких законов и проводил полет, полностью действуя в рамках международного законодательства.

Самолет WC-135, цель которого — сбор образцов атмосферы на предмет обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил плановый рабочий полет. В настоящее время США с КНР решают вопрос по данному инциденту.

Алексей Громов
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