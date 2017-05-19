Ученые рассказали, какие города уйдут под воду из-за повышения уровня моря

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Вашингтон, 19 мая. Американские ученые в ходе исследований на тему повышения уровня мирового океана, предположили, какие города планеты первыми уйдут под воду.

Как пишет «Газета.ru», исследователи спрогнозировали модель развития событий на совсем близкое будущее и предположили, что может статься с голубой планетой уже лет через 30-35.

Как полагают ученые, к 2050 году уровень мирового океана может повыситься, как минимум, на 20 сантиметров, при этом частота наводнений на Земле увеличится как минимум в два раза.

Как высчитали исследователи, от повышения уровня мирового океана в первую очередь пострадают Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а также города, расположенные на атлантическом побережье Старого Света.

Однако хуже всего придется жителям городов, где для затопления достаточно повышения уровня моря всего на пять сантиметров — это Абиджан в Кот-д’Ивуаре, а также индийские города Кочин и Мумбаи.