Ученые рассказали, как кофе спасает от облысения
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Берлин, 19 мая. Кофе стимулирует рост волос и помогает предотвратить облысение. К такому выводу пришли ученые из города Йена в Германии.
Исследователи взяли образцы волосяных фолликул у склонных облысению мужчин, и поместили их в пробирки с питательной средой. К части образцов ученые также добавили кофеин.
В результате, получавшие кофеин фолликулы выросли в длину на 46% больше, чем находившиеся в простом питательном растворе образцы. Благодаря кофеину также вырос почти вдвое жизненный цикл фолликул.
Исследователи уверены, что в будущем результаты их исследования могут использоваться в создании косметического средства, которое поможет людям бороться с облысением.
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