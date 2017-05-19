Донбасс: в ДНР обвинили Киев в сокрытии информации о 170 пленных

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Донецк (ДНР), 19 мая. Руководство Донецкой народной республики заявило о том, что в Киеве скрывают информацию о 170 военнопленных.

Как пишут «Известия», по мнению Донецка, таким образом украинская сторона всячески пытается саботировать процесс обмена пленными, что, по сути, остается последним направлением функционирования контактной группы.

По мнению депутата НС ДНР Мирослава Руденко, в республике предпринимают все усилия для того, чтобы встретиться с пленными, однако определенные силы в Киеве постоянно вставляют палки в колеса.

Как уточнили в руководстве республики, украинская сторона заявляет, что эти 170 военнопленных якобы не хотят возвращаться, однако в Донецке считают, что это не так и удерживаемые находятся в опасности.