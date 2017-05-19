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Весь мир
Появилось видео, как террористы ИГ используют начиненные взрывчаткой машины в битве за Мосул

Появилось видео, как террористы ИГ используют начиненные взрывчаткой машины в битве за Мосул

5:22  19 Мая 2017
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Появилось видео, как террористы ИГ используют начиненные взрывчаткой машины в битве за Мосул

Багдад, 19 мая. СМИ опубликовали видео того, как боевики запрещенной в России организации ИГИЛ* (ИГ*, «Исламское государство»*) используют начиненные взрывчаткой автомобили в битве за иракский город Мосул. Видео снято с помощью дронов и опубликовано на сайте издания LiveLeak.

На записи показан ряд атак террористов с помощью начиненных взрывчаткой автомобилей. Во всех случаях легковые или грузовые автомобили подъезжают к военной технике штурмующих Мосул сил, после чего происходит мощный взрыв. На некоторых кадрах видно, что военные пытаются остановить автомобиль огнем из пулеметов, но им это не удается. В большинстве случаев машина террориста, судя по записи, появляется неожиданно для военных.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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