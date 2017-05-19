Кабмин Японии разрешил императору при жизни отречься от престола

В закладки

Скопировать

Токио, 19 мая. Правительство Японии приняло законопроект, который позволят действующему императору отречься от престола еще при жизни.

Как сообщает «Газета.ru», закон принят специально для 83-летнего императора страны восходящего солнца Акихито, который еще в прошлом году объявил о желании из-за преклонного возраста отойти от дел.

К слову, принятый законопроект не станет системным и будет действовать только в отношении Акихито, которого на троне сменит его сын – 57-летний наследный принц Нарухито, которого провозгласят императором сразу после отречения действующего монарха.

Возможно, что Япония получит нового императора зимой 2018–19 г.г., когда Акихито исполниться 85 лет. В Кабмине страны восходящего солнца намерены провести церемонию вступления Нарухито в должность 1 января 2019 года.