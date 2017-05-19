Кабмин Японии разрешил императору при жизни отречься от престола
Токио, 19 мая. Правительство Японии приняло законопроект, который позволят действующему императору отречься от престола еще при жизни.
Как сообщает «Газета.ru», закон принят специально для 83-летнего императора страны восходящего солнца Акихито, который еще в прошлом году объявил о желании из-за преклонного возраста отойти от дел.
К слову, принятый законопроект не станет системным и будет действовать только в отношении Акихито, которого на троне сменит его сын – 57-летний наследный принц Нарухито, которого провозгласят императором сразу после отречения действующего монарха.
Возможно, что Япония получит нового императора зимой 2018–19 г.г., когда Акихито исполниться 85 лет. В Кабмине страны восходящего солнца намерены провести церемонию вступления Нарухито в должность 1 января 2019 года.